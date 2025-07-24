Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü'nden Basın Bayramı Kutlaması

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayarak basın mensuplarının katkılarını kutladı.

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sadoğlu mesajında, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladığını belirtti.

Sadoğlu, "Vatandaşlarımızın doğru, tarafsız ve güvenilir bilgiye ulaşması adına özveriyle görev yapan tüm basın mensuplarımızın Basın Bayramı'nı tebrik ediyor, emekleri için teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel
Şehit düşen orman işçisi Eyüp Dereli doğa sevgisi sebebiyle ormancı olmuş

Şehit orman işçisiyle ilgili kahreden detay! 5 yıl önce geçiş yapmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehit AKUT gönüllüsü Bayram Eren'in babasından yürek yakan sözler

Şehit olan AKUT gönüllüsünün babasından yürek yakan sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.