Diyarbakır Hevsel Bahçeleri'nde Anız Yangını Söndürüldü

Sur ilçesindeki UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan ve yaklaşık 8 bin yıldır tarımın kesintisiz sürdüğü Hevsel Bahçeleri'nde, sabah saatlerinde anız yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
