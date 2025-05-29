Diyarbakır Havalimanı Pistinde Çatlak: Uçuşlar Başka Meydanlara Divert Edildi

Diyarbakır Havalimanı Pistinde Çatlak: Uçuşlar Başka Meydanlara Divert Edildi
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Diyarbakır Havalimanı, pistte oluşan çatlak nedeniyle geçici olarak uçuşa kapatıldı. Uçaklar, çevre illerdeki meydanlara divert edildi ve yolcular karayolu ile transfer edilecek.

Diyarbakır Havalimanı pistinde çatlak; uçaklar başka meydanlara divert etti

DİYARBAKIR Havalimanı, pistte oluşan çatlak nedeniyle geçici olarak uçuşa kapatıldı. Uçaklar, çevre illerdeki meydanlara divert etti.

Diyarbakır Havalimanı, pistte oluşan çatlak nedeniyle akşam saatlerinde geçici olarak uçuş trafiğine kapatıldı. Havalimanına inmesi beklenen uçaklar, komşu illerin havalimanlarına divert etti. 'Diyarbakır'dan yapılacak uçuşlar için ise yolcular, uçakların divert ettiği meydanlara karayolu ile transfer edilecek. Pistte onarım çalışmalarına başlandığı, havalimanının 02.00'ye kadar kapalı kalacağı öğrenildi.

Haber-Kamera: Gıyasettin TETİK-Selim KAYA/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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