Diyarbakır Havalimanı yeniden uçuşa açıldı

Diyarbakır Havalimanı yeniden uçuşa açıldı
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Diyarbakır Havalimanı yeniden uçuşa açıldı
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Diyarbakır Havalimanı'nda kontrol sırasında tespit edilen çatlak nedeniyle kapatılan pist, onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden uçuş trafiğine açıldı.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Havalimanı'nda dün 8. Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından yapılan rutin kontroller sırasında çatlak tespit edilmesi üzerine pistte başlatılan bakım ve onarım çalışması tamamlandı.
Pist, bakım ve onarım çalışmasının ardından yeniden uçuş trafiğine açıldı.

PİSTTE ÇATLAK TESPİT EDİLMİŞTİ

Diyarbakır Havalimanı Müdürlüğü, dün rutin kontroller sırasında havalimanı pistinde çatlak tespit edildiğini, uçuş emniyetinin sağlanması amacıyla söz konusu pistin, gerekli havacılık bildirisi (NOTAM) yayımlanarak uçuş trafiğine kapatıldığını, pistte bakım ve onarım çalışmalarına başlandığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Aziz Aslan - Güncel
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