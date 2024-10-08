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Diyarbakır Havalimanı'nda Uyuşturucu Operasyonu: 11 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Diyarbakır Havalimanı'nda Uyuşturucu Operasyonu: 11 Kilo Skunk Ele Geçirildi
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Diyarbakır Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda, 11 kilo 400 gram skunk ele geçirilirken, iki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin geçmişinde çeşitli suç kayıtları bulunuyor.

Diyarbakır Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda, 11 kilo 400 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Diyarbakır Havalimanı'nda operasyon düzenledi.

Operasyonda, İstanbul'a gitmek üzere bekleyen E.A. (46) ile S.A. (21) gözaltına alındı.

Şüphelilerin çantalarında yapılan aramada, 13 paket halinde 11 kilo 400 gram skunk ele geçirildi.

Şüphelilerden E.A'nın havalimanında temizlik personeli olarak çalıştığı ve daha önce "kasten yaralama" suçundan kaydı bulunduğu, S.A'nın ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ile iki ayrı hırsızlık suçundan kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel

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