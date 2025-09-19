Diyarbakır Hastanesinde Tadilat Kazası: Bir İşçi Ağır Yaralandı
Diyarbakır'daki Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tadilat sırasında tavandan düşen parça nedeniyle bir işçi ağır yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
DİYARBAKIR'da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tadilat sırasında tavandan kopan parçanın düşmesi sonucu işçi A.E. (21), ağır yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde hastanenin 11'inci katında bulunan yoğun bakım ünitesinde meydana geldi. Tadilat sırasında işçilerden A.E.'nin üzerine tavandan kopan bir parça düştü. Başına aldığı darbe sonucu ağır yaralanan işçi, hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Haber- Kamera: Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel