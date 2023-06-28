Üye Girişi
Haberler
Diyarbakır Hani ilçesinde çıkan yangında 400 dönüm ekili alan zarar gördü

Diyarbakır Hani ilçesinde çıkan yangında 400 dönüm ekili alan zarar gördü

Güncel Haberler

Diyarbakır'ın Hani ilçesine bağlı Anıl kırsal Mahallesi'ndeki buğday ve mercimek ekili tarlada çıkan yangında 400 dönüm ekili alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

DİYARBAKIR'ın Hani ilçesinde çıkan yangında 400 dönüm alanda ekili buğday ve mercimek yandı.

Hani ilçesine bağlı Anıl kırsal Mahallesi'ndeki buğday ve mercimek ekili tarlada, gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangına, köylüler kendi imkanlarıyla müdahale ederek, itfaiye ekiplerine bildirildi. Gelen ekiplerin de müdahalesiyle 5 saatte söndürülen yangında 400 dönüm ekili alan zarar gördü.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlhami Ünal - Güncel

Hani Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title