Diyarbakır Hani'de 4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

DİYARBAKIR'ın Hani ilçesinde Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 14.49'da merkez üssü Diyarbakır'ın Hani ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 13.15 kilometre derinliğinde olan deprem, Diyarbakır ve ilçelerinde hafif hissedildi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.