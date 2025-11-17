Diyarbakır Hani'de 35 Yataklı Devlet Hastanesi Hizmete Girmeye Hazırlanıyor

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde yapımı süren 35 yataklı devlet hastanesinin yakın zamanda hizmete girmesi hedefleniyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığınca yürütülen hastane projesinin ilçede sağlık hizmetlerinin daha kapsamlı, erişilebilir ve güncel standartlara uygun biçimde sunulması için önemli bir adım olduğu belirtildi.

Kısa süre içerisinde hizmete açılması planlanan hastanede, vatandaşlara acil servisten poliklinik hizmetlerine, görüntüleme birimlerinden doğumhaneye kadar geniş bir yelpazede hizmet sunulmasının hedeflendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hastanenin devreye girmesiyle hizmet verilen branş sayısı ile poliklinik sayısı artacak. İki odalı ameliyathane, 3 yataklı ameliyat sonrası ve 2 yataklı ameliyat öncesi yoğun bakım hizmeti verilecek. Diyaliz yatak sayısı 8'e çıkarılacak. Yatan hastalara 31 tek, 2 de çift kişilik oda da hizmet verilecek. Tetkik ve tanı süreçleri kolaylaşacak, vatandaşların sağlık hizmetinden yararlanma imkanı önemli ölçüde genişleyecek."

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Emre Asiltürk, hastanenin ilçeye kazandırılan en önemli sağlık yatırımlarından biri olduğunu dile getirerek, "Bu modern tesisle Hani'de sağlık hizmetlerinin kapsamı genişliyor, altyapı güçleniyor ve vatandaşlarımızın hizmete erişimi daha konforlu hale geliyor. Bakanlığımızın desteğiyle ilçemizde güçlü bir sağlık yapısı oluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.