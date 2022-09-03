Diyarbakır haberleri... Diyarbakır annelerinden "Anneler Hep Var Olacak Terör Yok Olacak" etkinliği
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Diyarbakır gündem haberi... Anne Rükaytan Adıyaman'ın konuşması Anne Ayten Elhaman'ın konuşması Anne Ayşegül Biçer'in konuşması Baba Süleyman Aydın'ın konuşması Anne Sevgi Çakmak'ın konuşması DİYARBAKIR - Diyarbakır anneleri, evlat nöbetlerinin 4.
Anne Rükaytan Adıyaman'ın konuşması
Anne Ayten Elhaman'ın konuşması
Anne Ayşegül Biçer'in konuşması
Baba Süleyman Aydın'ın konuşması
Anne Sevgi Çakmak'ın konuşması DİYARBAKIR - Diyarbakır anneleri, evlat nöbetlerinin 4. yılı dolayısıyla HDP İl Başkanlığı binası önünde "Anneler Hep Var Olacak Terör Yok Olacak" etkinliği düzenledi.
Kaynak: AA / Güncel