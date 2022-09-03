Diyarbakır haberleri... Diyarbakır annelerinden "Anneler Hep Var Olacak Terör Yok Olacak" etkinliği Güncel Haberler Diyarbakır gündem haberi... Anne Rükaytan Adıyaman'ın konuşması Anne Ayten Elhaman'ın konuşması Anne Ayşegül Biçer'in konuşması Baba Süleyman Aydın'ın konuşması Anne Sevgi Çakmak'ın konuşması DİYARBAKIR - Diyarbakır anneleri, evlat nöbetlerinin 4. Anne Rükaytan Adıyaman'ın konuşması Anne Ayten Elhaman'ın konuşması Anne Ayşegül Biçer'in konuşması Baba Süleyman Aydın'ın konuşması Anne Sevgi Çakmak'ın konuşması DİYARBAKIR - Diyarbakır anneleri, evlat nöbetlerinin 4. yılı dolayısıyla HDP İl Başkanlığı binası önünde "Anneler Hep Var Olacak Terör Yok Olacak" etkinliği düzenledi. Kaynak: AA / Güncel Süleyman Aydın Diyarbakır Adıyaman Baba Güncel Haberler

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