Diyarbakır haberi: Ergani'de bağ bozumu başladı
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Diyarbakır gelişmesine göre Ergani ilçesinde bağ bozumu sezonu başladı.
Ergani ilçesinde bağ bozumu sezonu başladı.
Ergani'de üreticilerin büyük emekle yetiştirdiği üzümde hasat yapılıyor.
İlçede bağ bozumu sezonu görsel bir şölene dönüşüyor.
Ortayazı, Özbilek, Şölen, Deringöze, Göze Kaya ve Dallı köylerinde üreticiler yetiştirdikleri üzümleri toplamak için sabahın ilk ışıklarıyla bağın yolunu tutuyor.
Yoğun mesai harcayan köylüler, gün boyu topladıkları üzümlerden geleneksel yöntemlerle pestil, cevizli sucuk, kesme, pekmez hazırlıyor.
Ortayazı köyünde üretici Sıddık Güneş, yıllardır bağbozumu geleneğini sürdürdüklerini belirtti.
Kaynak: AA / Ekrem Senvar - Güncel