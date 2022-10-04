Diyarbakır gündem haberi... Ergani'de 85 metruk yapı yıkıldı
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Diyarbakır gündem haberine göre Ergani ilçesinde 85 metruk yapının yıkımı gerçekleştirildi.
Ergani ilçesinde 85 metruk yapının yıkımı gerçekleştirildi.
Ergani Belediyesi zabıta ekiplerince alınan güvenlik önlemlerinin ardından metruk binaların yıkımı sürüyor.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, bu tür yapıların, yapı sahibi ile çevresinde yaşayan vatandaşlar açısından tehlike arz ettiğini belirterek, "Mahalle muhtarları ve vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda tespitleri yapıp, ilçe genelinde bugüne kadar görüntü kirliliği oluşturan 85 metruk yapı yıkıldı." dedi.
Kaynak: AA / Ekrem Senvar - Güncel