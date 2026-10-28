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Diyarbakır genelinde uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda 24 şüpheli işlem gördü

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Diyarbakır'da uyuşturucu ticareti yapan, nakleden ve kullananlara yönelik operasyonlarda 24 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Valilik açıklamasına göre operasyonlarda 59 bin 221 kök kenevir/skunk, 72 kilogram skunk, 37 kilogram esrar ve 15 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 24 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan, nakleden ve kullananlara yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda, 59 bin 221 kök kenevir/skunk, 72 kilogram skunk, 37 kilogram esrar, 15 uyuşturucu hap ve 10 gram metamfetamin esrar ele geçirildi, 24 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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