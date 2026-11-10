Diyarbakır Ergani'de otomobile çarpan motosikletin sürücüsü Yusuf Sabar (19) öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Diyarbakır'da otomobile çarpan motosikletin sürücüsü Yusuf Sabar (19), hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 7 Kasım'da akşam saatlerinde Ergani ilçesinde meydana geldi. Yusuf Sabar'ın kontrolündeki motosiklet, sola dönmek için manevra yapan otomobile çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Sabar ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Yusuf Sabar, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Sabar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yusuf Sabar'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.

KAZA KAMERADA

Olayla ilgili soruşturma sürerken, kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, sola dönmek için manevra yapan otomobile, arkasından gelen motosikletin çarptığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı