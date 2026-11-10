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Diyarbakır Ergani'de otomobile çarpan motosikletin sürücüsü Yusuf Sabar (19) öldü

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Diyarbakır Ergani'de otomobile çarpan motosikletin sürücüsü Yusuf Sabar (19) öldü
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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 7 Kasım akşamı sola dönmek için manevra yapan otomobile çarpan motosikletin sürücüsü Yusuf Sabar (19) ağır yaralandı. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamayan Sabar toprağa verilirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Diyarbakır'da otomobile çarpan motosikletin sürücüsü Yusuf Sabar (19), hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 7 Kasım'da akşam saatlerinde Ergani ilçesinde meydana geldi. Yusuf Sabar'ın kontrolündeki motosiklet, sola dönmek için manevra yapan otomobile çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Sabar ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Yusuf Sabar, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Sabar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yusuf Sabar'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.

KAZA KAMERADA

Olayla ilgili soruşturma sürerken, kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, sola dönmek için manevra yapan otomobile, arkasından gelen motosikletin çarptığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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