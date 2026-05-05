Diyarbakır-Elazığ Karayolunda Trafik Kazası: 4 Yaralı

DİYARBAKIR-Elazığ kara yolunda 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır-Elazığ kara yolu üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 35 ASP 904, 21 AGP 391 ve 21 BH 873 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada otomobillerdeki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı