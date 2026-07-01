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Diyarbakır'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

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Diyarbakır'ın Dicle ilçesi Gölbaşı Mahallesi'nde çıkan örtü yangını, orman ve itfaiye ekipleri ile jandarma ve mahalle sakinlerinin desteğiyle söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

Kırsal Gölbaşı Mahallesi mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğünden 15 personel, arazöz ve 3 ilk müdahale aracı ile itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.

Jandarma ekipleri ve mahalle sakinlerinin de destek verdiği söndürme çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Bestami Bodruk
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