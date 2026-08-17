Karacadağ'ın Kurutulmuş Domatesleri Avrupa'ya Yola Çıktı

Haber: Serhat YETÜT

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da 100 bin yıl önce sönmüş volkanik Karacadağ eteklerinde yetiştikten sonra kavurucu güneşin altında kurtulan domateslerin Avrupa yolculuğu başladı. Kurtulan domatesler dünyaca ünlü İtalyan pizza sosunun yanı sıra birçok ülkenin sofrasını süsleyecek.

Dünyaca ünlü İtalyan pizza sosu, İngiltere, Rusya, Hollanda gibi birçok ülkenin sofralarının vazgeçilmezi olan kurutulmuş domateslerin Diyarbakır'dan yolculuğu başladı.

Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa sınırında yer alan ve 100 bin yıl önce sönmüş volkanik Karacadağ eteklerinde yoğun emeklerle yetiştirilen domateslerin hasadı başladı.

Sıcak hava dalgasının etkisinin sürdüğü Diyarbakır'da yoğun emeklerle yetiştirildikten sonra, mevsimlik işçiler tarafından tarladan toplanan domatesler bıçakla ikiye bölünmesinin ardından yere serilen sentetik kumaşın üzerinde kurutmaya bırakılıyor. Bıçakla parçalara ayrılmasının ardından domatesler tuzlayıp, Diyarbakır'ın kavurucu sıcağında birkaç gün kurması için bekletiliyor. İşlemleri tamamlanan domateslerin Avrupa ülkelerinin sofrasını süslemek için yolculuğa çıkarılıyor.

"BU LEZZETİ KATTIĞINIZ ZAMAN YENİ BİR TAT OLUYOR"

Meteorolojinin 43 derece tahmin ettiği ancak hissedilen sıcaklığın 50 dereceyi aştığı Diyarbakır'da kurutma işleminde çalışan mevsimlik işçi Metin Kayaş, yoğun bir emekle domatesleri kuruttuklarını ifade ederek, kurutulmuş domatesin yiyeceklerine yeni bir tat kazandırdığını belirterek, "Geçen yıllara kıyaslarsak bu sene biraz geç başladık. Yani yağmurdan dolayı ürünler geç geldi o yüzden biraz geç başladık. Kurutma 8'inci ayda başlıyor işte 9'a doğru bitiyor. Bir ay süresi var. Tarlada toplanıp buraya getirdikten sonra dilimleyip bırakıyoruz. Tuzlanma yaptıktan sonra bir hafta bekletiyoruz. Bir hafta sonra yine topluyoruz, ayıklayıp bu şekilde çuvallayıp gönderiyoruz. İtalya'ya Rusya'ya İngiltere'ye gönderiliyor. Soslarda kullanılıyor. Bu lezzeti kattığın zaman yeni bir tat oluyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA