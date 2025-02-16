Diyarbakır'daki Düğün Salonunda Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir düğün salonunun önünde iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır'da bir düğün salonunun önünde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde, bir düğün salonunun önünde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.