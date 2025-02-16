Zelenskiy'nin resti Trump'ı küplere bindirdi: Hak ediyoruz

Zelenskiy'nin resti Trump'ı küplere bindirdi
Ünlü firma tulum peyniri yerine 'eritme peyniri' satıyormuş

"Tulum peyniri satıyoruz" deyip yıllarca kandırmışlar
İşte son anketten çıkan sonuç! Özgür Özel için alarm zilleri çalıyor

İşte son anketten çıkan sonuç! Bir lider için alarm zilleri çalıyor
Shakira Peru'da hastaneye kaldırıldı

Shakira, konser öncesi apar topar hastaneye kaldırıldı

Diyarbakır'daki Düğün Salonunda Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

Diyarbakır'daki Düğün Salonunda Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir düğün salonunun önünde iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'da bir düğün salonunun önünde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde, bir düğün salonunun önünde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Bestami Bodruk - Güncel
img

"Takside sigara içmeyin" dedi, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı
img

Mesut'tan Türk futbolu için ortalığı ayağa kaldıracak sözler
img

Bonservisiyle rekor kırmıştı! Daha fazlasını kazandıracak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tutuklanan Tayfun Demirören hakkında tahliye kararı

Tutuklanan Tayfun Demirören hakkında yeni karar
Mourinho, 13 yıl sonra başardı: Bunu Real Madrid'den sonra Fenerbahçe'de de yaptı

Bunu Real Madrid'den sonra Fenerbahçe'de de yaptı
Sedat Peker, emekli özel harekat polisine yardım etti, MHP'li isimden paylaşım geldi

Sedat Peker emekli polise yardım etti, MHP'li isimden paylaşım geldi
Anlaşmaya imza atmadı! Zelenskiy Trump'ın ısrarlarına karşı resti çekti

Zelenskiy Trump'ın ısrarlarına karşı resti çekti
Erdoğan'a olan sevgisini, yaptırdığı ilginç dövmeyle gösterdi

Erdoğan'a olan sevgisini, yaptırdığı ilginç dövmeyle gösterdi
Herkes bu sözlerini konuşuyor: Mert Hakan'ın Galatasaray sorusuna verdiği cevaba bakın

Galatasaray sorusuna verdiği cevaba bakın

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.