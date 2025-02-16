Diyarbakır'daki Düğün Salonunda Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

Diyarbakır'da bir düğün salonunun önünde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde, bir düğün salonunun önünde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.