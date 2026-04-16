Diyarbakır'da raydan çıkan yük treninin vagonu devrildi
Batman'dan Kırıkkale'ye akaryakıt taşıyan trenin son vagonu, Diyarbakır Gar'ında raydan çıkarak devrildi. Olaya ilişkin güvenlik önlemleri alındı ve devrilen vagonun kaldırılması için çalışmalar başladı.
Kaynak: AA / Ahmet Kaplan