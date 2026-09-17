Diyarbakır'da 'Yıkımın İçinde Bilimi Sürdürmek' programı düzenlendi

Diyarbakır'da "Yıkımın İçinde Bilimi Sürdürmek" programı düzenlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'da "Yıkımın İçinde Bilimi Sürdürmek" program gerçekleştirildi.
Diyarbakır'da "Yıkımın İçinde Bilimi Sürdürmek" program gerçekleştirildi.
Dicle Üniversitesi (DÜ) ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu işbirliğiyle Mesudiye Medresesi'nde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında eğitim hayatına verilen zararlara??????? ilişkin etkinlik gerçekleştirildi.
Programda, Dicle Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Osman Yağmur "İslam Hukukunda Adalet, Zulüm ve Mazlumun Korunması" konusunda sunum yaptı.
Filistin Hebron Üniversitesi'nden Dr. Shaker Jabari, programa canlı bağlantıyla katılarak yaşanan süreç ve bilimsel çalışmalar hakkında "Yıkımın İçinde Bilimi Sürdürmek" konusunda sunum gerçekleştirdi.
Programa, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, Genel Sekreter Prof. Dr. Mustafa Uğurlu Arslan ve davetliler katıldı.