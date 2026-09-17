Haberler

Diyarbakır'da "Yıkımın İçinde Bilimi Sürdürmek" programı düzenlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'da 'Yıkımın İçinde Bilimi Sürdürmek' programı düzenlendi
Güncelleme:
+11 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da "Yıkımın İçinde Bilimi Sürdürmek" program gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da "Yıkımın İçinde Bilimi Sürdürmek" program gerçekleştirildi.

Dicle Üniversitesi (DÜ) ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu işbirliğiyle Mesudiye Medresesi'nde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında eğitim hayatına verilen zararlara??????? ilişkin etkinlik gerçekleştirildi.

Programda, Dicle Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Osman Yağmur "İslam Hukukunda Adalet, Zulüm ve Mazlumun Korunması" konusunda sunum yaptı.

Filistin Hebron Üniversitesi'nden Dr. Shaker Jabari, programa canlı bağlantıyla katılarak yaşanan süreç ve bilimsel çalışmalar hakkında "Yıkımın İçinde Bilimi Sürdürmek" konusunda sunum gerçekleştirdi.

Programa, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, Genel Sekreter Prof. Dr. Mustafa Uğurlu Arslan ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA
Yargıtay affetmedi! Eşine söylediği tek kelime başına dert açtı

Yargıtay affetmedi! Tek kelime evliliği bitirdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fener'i batıran 5'li! 55 milyon euro harcandı, 3,6 milyon euro geldi

Fener'i batıran 5'li! Çuvalla paraya alındılar, 3 milyon kazandırdılar
Güney Kore ve Fransa'dan 3 yıl aradan sonra ilk ortak hava tatbikatı

3 yıl sonra bir ilk! İki ülkenin savaş uçakları gökyüzünde
Galatasaray hakkında hukuki süreç başlatıldı! Bakanlıktan açıklama

Galatasaray hakkında hukuki süreç başlatıldı! Bakanlıktan açıklama
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Öcalan Silahsızlanma Alt Komisyonu'nda görev alacak

Erdoğan'ın başdanışmanı, Öcalan'a verilen görevi ilk kez açıkladı
Bakan Gürlek duyurdu: 199 yeni noterlik kuruldu

Vatandaş "Sayıları az" diye dert yanıyordu, bakanlık gerekeni yaptı
Almanya'nın kadrosu açıklandı! Klopp'tan Sane'ye hayatının şoku

Resmi açıklama geldi! Leroy Sane kadro dışı

Bu iddia ilk kez dillendiriliyor! Büşra'nın kardeşleri isim verdi, ekipler gözaltına aldı

Büşra'nın kardeşleri isim verdi, ekipler anında gözaltına aldı