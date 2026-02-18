Haberler

Diyarbakır'da Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 5 Tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da jandarma ekipleri, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 5'i tutuklandı.

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da jandarma ekipleri, banka ve kredi Kartlarının kötüye kullanılması ve yasa dışı bahis suçu işleyenlere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "Banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması ve yasa dışı bahis" suçu işleyenlerin tespitine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda harekete geçen ekipler, yasa dışı bahis oynattıkları tespit edilen 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 22 adet banka veya kredi kartı, 13 adet cep telefonu, 3 adet dizüstü bilgisayar, 17 adet çipi olmayan sim kart, 15 adet sim kart, 4 adet harddisk, 1 adet flaş bellek ve 1 adet akıllı kart okuyucu ele geçirildi.

Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi

Yeni dönemin kapılarını açacak rapor kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hastaya 'Göğsünde canlı böcek var' dendi, gerçek çok başka çıktı

Hastaya "Göğsünde canlı böcek var" dendi, gerçek çok başka çıktı
Kenan Yıldız'a demediklerini bırakmadılar

Olan Kenan'a oldu!
Inter'in Bodo/Glimt maçı için hazırladığı videoya bakar mısınız

Kulüp paylaştı, beğeni butonu çöktü
Sacha Boey'in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı

Sacha Boey'in bu hareketleri kime yaptığı ortaya çıktı
Hastaya 'Göğsünde canlı böcek var' dendi, gerçek çok başka çıktı

Hastaya "Göğsünde canlı böcek var" dendi, gerçek çok başka çıktı
İtalyanlar, Juventus'u rezil rüsva etti

Rezil rüsva ettiler! Bütün dünya bu kareleri konuşuyor
Türkiye tarihi bir adım attı, Erdoğan'dan ilk mesaj geldi

Türkiye tarihi bir adım attı, Erdoğan'dan ilk mesaj geldi