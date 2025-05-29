Diyarbakır'da Yanık Yaralanması: 71 Yaşındaki Adam Ambulans Helikopterle Hastaneye Sevk Edildi

Diyarbakır'da Yanık Yaralanması: 71 Yaşındaki Adam Ambulans Helikopterle Hastaneye Sevk Edildi
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Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde evde meydana gelen yangında yaralanan 71 yaşındaki Abdulselam Demir, vücudunda oluşan ikinci derece yanıklarla hastaneye kaldırılarak ambulans helikopterle ileri tedavi için Diyarbakır'a sevk edildi. Eşinin durumu ise iyi.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde vücudunda yanık oluşan kişi ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Kırsal Karpuzlu Mahallesi Küme Evlerindeki tek katlı evlerinde çatıda yaktıkları ateşi söndürmeye çalışırken alevlerin üzerlerine sıçraması sonucu yaralanan Abdulselam Demir (71) ve eşi Halime Demir (70) yakınları tarafından Dr. Abdullah Biroğul Kulp Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Burada yapılan tetkiklerde başında ve göğsünde ikinci derece yanık teşhisi konulan Abdulselam Demir'in ileri tedavi için Diyarbakır'a sevk edilmesine karar verildi.

İlçeden ambulans helikopterle alınan Demir, Dicle Üniversitesi (DÜ) Kalp Hastanesi'ndeki helikopter pistine getirildi.

Burada hazır bekletilen ambulansa alınan Demir, DÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Halime Demir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
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