Diyarbakır'da Yangın: 3 İtfaiye Eri Dumandan Etkilendi

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir binanın 8'inci katındaki evde çıkan yangına müdahale eden 3 itfaiye eri dumandan etkilendi.

Bağcılar Mahallesi Aram Tigran Caddesi'ndeki sitenin bir bloğunun 8'inci katındaki evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye erlerinden 3'ü dumandan etkilendi.

Sağlık ekipleri, ambulansta erlere müdahalede bulundu.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, evde hasar oluştu.