Diyarbakır'da Yağmur ve Şimşekler Gündüz Işığında

DİYARBAKIR'da akşam saatlerinde başlayan yağmurla birlikte art arda çakan şimşekler, kentin semalarını gündüze çevirdi. O anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nün sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısının ardından kent merkezinde akşam saatlerinde yağmur etkili oldu. Yağışla birlikte sık aralıklarla çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber: Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR