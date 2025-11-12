Haberler

Diyarbakır'da Viyadük İnşaatında Çökme: 4 Ölü, 4 Gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki viyadük inşaatında iskelenin çökmesi sonucu meydana gelen kazada 4 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ağır yaralandı. Olayla ilgili toplam 4 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde inşası süren viyadükte iskelenin çökmesi sonucu 4 işçinin öldüğü, 1 işçinin ağır yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınanların sayısı 4'e yükseldi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca "taksirle ölüme ve yaralamaya sebebiyet verme" suçundan başlatılan soruşturma, bir Cumhuriyet başsavcı vekili ve iki Cumhuriyet savcısı tarafından yürütülüyor.

Soruşturma kapsamında iş sağlığı ve güvenliği uzmanı N.A. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli sayısı 4'e yükseldi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Jandarma ekiplerince dün de inşaat mühendisi K.K. ile taşeron firma yetkilileri F.A. ve M.A gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Aziz Aslan - Güncel
Gürcistan'da düşen uçaktaki 20 askerimiz şehit oldu! İşte isimleri

Uçak kazasında 20 askerimiz şehit düştü! İşte isimleri
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlıyor

Yalnızca 3 gün kaldı, bunu yaptırmayan yola devam edemeyecek
Kayıp annenin cesedi kuzgun sayesinde bulundu

Kayıp annenin cesedi bir kuş sayesinde bulundu
Prof. Dr. Sözbilir: Deprem fırtınası birkaç ay sürebilir

Profesörden deprem fırtınası yaşanan ilçe için korkutan sözler
Şehit İlker Aykut uçağa binmeden önce babasını aramış: Dönüyorum

Şehit astsubay uçağa binmeden babasını aramış! Son konuşması kahretti
Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlıyor

Yalnızca 3 gün kaldı, bunu yaptırmayan yola devam edemeyecek
Şehadet haberini bu sözlerle verdi: Osman Amca sen artık bir şehit babasısın

Uçak kazasında şehit olan askerimizin babasına acı haberi böyle verdi
Saygı duruşu sırasında telefonla konuşup volta atan öğrenci gözaltına alındı

Skandal görüntüyle ilgili yeni gelişme! Savcılık harekete geçti
Marmara sahiline vuran gizemli canlı! Kimse ne olduğunu anlamadı

Marmara sahiline vuran gizemli canlı! Kimse ne olduğunu anlamadı
Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti

Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti
Parkta bıçaklandı, intikamını ertesi gün silahla aldı

Parkta bıçaklandı, intikamını ertesi gün silahla aldı
Sydney Sweeney film için aldığı kiloları verdi, zayıflama sırrını açıkladı

Sydney Sweeney film için aldığı kiloları verdi, zayıflama sırrını açıkladı
Sünnet düğününde dehşet: Park yeri bulamayan engelli adam dehşet saçtı

Park yeri bulamadı,16 yaşındaki çocuğu öldürdü
Cansız bedenleri bulunan anne oğul hakkında ilk açıklama: Vücutlarında darp izine rastlanmadı

Cansız bedenleri bulunan anne ile oğlu hakkında ilk açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.