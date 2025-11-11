Haberler

Diyarbakır'da Viyadük Çökmesi: 3 İşçi Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'da Viyadük Çökmesi: 3 İşçi Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yapımı süren bir viyadükte meydana gelen çökme sonucu 3 işçi öldü, 2 işçi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Diyarbakır Valiliği, Kulp ilçesi Muş kara yolundaki viyadükte meydana gelen, 3 işçinin öldüğü, 2 işçinin de yaralandığı olay ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, yaralı işçilerden birinin hava ambulansıyla sevk edildiği belirtilerek, "11 Kasım 2025 tarihinde, Kulp Muş kara yolu üzerinde yapımı devam eden viyadükte meydana gelen çökme (iş kazası) neticesinde 3 çalışan hayatını kaybetmiş, 2 çalışan da ağır yaralanmıştır. Olayın ardından bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık, Jandarma ve itfaiye ekipleri ivedilikle sevk edilmiş, kurtarma ve ilk müdahale çalışmaları hızla başlatılmıştır. Yaralı işçilerimiz, biri hava ambulansıyla hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Kaza ile ilgili olarak adli makamlarca soruşturma başlatılmış olup, olay tüm boyutlarıyla incelenmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.

Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK-Selim KAYA/KULP (Diyarbakır),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
