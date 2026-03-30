Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 22 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 22 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde uyuşturucu ticareti yapan, nakleden ve kullanan şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendi.

Bu kapsamda, 23 kilogram esrar ve 1681 uyuşturucu hap ele geçirildi, 22 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.