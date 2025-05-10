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Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonlarında 70 Tutuklama

Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonlarında 70 Tutuklama
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Diyarbakır'da Nisan ayında gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 489 şüpheliden 70'i tutuklandı. Yapılan baskınlarda büyük miktarda uyuşturucu ve ecza maddesi ele geçirildi.

DİYARBAKIR'da, polis ekipleri tarafından Nisan ayında gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 489 şüpheliden 70'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, 489 şüpheli yakalandı. Haklarında 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan işlem yapılan 70 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan operasyonlarda ise 54 kilo 439 gram skunk, 6 kilo 212 gram esrar ve türevleri, 1 kilo 588 gram metamfetamin, 4 bin 75 sentetik ecza maddesi, 101 gram kokain, 26 ecstasy, 14 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 225 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Haber- Kamera: Özcan ARGİN/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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