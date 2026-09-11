Haberler

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 22 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Güncelleme:
+5 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 22 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 22 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan, nakleden ve kullananlara yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda, 187 bin 391 kök kenevir bitkisi, 25.6 kilogram esrar, 14 gram metamfetamin ve 6 gram kokain ele geçirildi, 33 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA
Okullara silahlı saldırı hazırlığındaki örgüte operasyon! 27 kişi yakalandı

3 ilde okulları kana bulayacaklardı! Saldırı hazırlığında yakalandılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanının oğlundan Türklere akılalmaz tehdit: Bavullarınızı toplayıp ülkeyi terk edin

Cumhurbaşkanının oğlundan Türklere küstah tehdit! Bir de süre verdi
Aziz Yıldırım'ın dün geceki açıklamasında herkes aynı detaya takıldı! İsmail Kartal için konuşurken...

İsmail Kartal için söylediklerinde herkes aynı detaya takıldı
Rusya düğmeye bastı! Ukrayna'nın dört bir yanını vurdular

Başkent mahşer yeri! Gece gündüz demeden bomba yağdırıyorlar
Siirt’te 2024 yılında kaybolan Mekiye Akyel dosyası hakkında iddianame düzenlendi

2 yıl sonra eski eşi hakkında dikkat çeken karar

Kentsel dönüşümde sürpriz! Duvarın içinden 25 kilo petek bal çıktı

Duvarı kırınca gözlerine inanamadı: Oturma odamızda hazine varmış
Menderes belediye başkanı hakkında skandal ifadeler! Gizli oda, belediyede iş, otel buluşmaları

İlişkiye girdiği kadınların itirafları Başkan Çiçek'i zora sokacak
İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu! 20 kişi gözaltına alındı

Türkiye güne operasyonla başladı! Çok sayıda gözaltı var