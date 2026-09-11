Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 22 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan, nakleden ve kullananlara yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda, 187 bin 391 kök kenevir bitkisi, 25.6 kilogram esrar, 14 gram metamfetamin ve 6 gram kokain ele geçirildi, 33 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA