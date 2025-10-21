Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonlarında 13 Şüpheli Yakalandı

Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarda, 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde ve diğer birimlerin de desteğiyle il genelinde uyuşturucunun önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda "uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik" düzenlenen 36 operasyonda, 29 kilogram esrar, 12 kilogram skunk ve 13 gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 13 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.