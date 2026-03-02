Haberler

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı

Güncelleme:
Diyarbakır'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 13,7 kilogram skunk, 234 gram esrar ve 7 gram metamfetamin ele geçirildi. 14 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il ve ilçelerde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik 14 operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonlarda, 13,7 kilogram skunk, 234 gram esrar, 7 gram metamfetamin ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, 14 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya
