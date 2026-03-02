Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı
Diyarbakır'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 13,7 kilogram skunk, 234 gram esrar ve 7 gram metamfetamin ele geçirildi. 14 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il ve ilçelerde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik 14 operasyon düzenlendiği belirtildi.
Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya