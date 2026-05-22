Ziya Gökalp 150. yılında Diyarbakır'da anıldı

Diyarbakır'da şair, yazar ve düşünce insanı Ziya Gökalp'i doğumunun 150. yılında anmak amacıyla "Uluslararası Ziya Gökalp Kongresi" gerçekleştirildi.

Dicle Üniversitesi (DÜ) 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi Ziya Gökalp Salonu'nda düzenlenen kongrede, Gökalp'in Türk düşünce hayatına, kültür dünyasına, eğitim anlayışına ve Türk dünyasının ortak hafızasına yaptığı katkılar ele alındı.

Vali Murat Zorluoğlu, kongrede yaptığı konuşmada, Diyarbakır'ın tarihi yapılarının yanı sıra yetiştirdiği fikir, sanat ve ilim insanlarıyla da milletin ortak hafızasında özel bir yere sahip olduğunu söyledi.

Diyarbakır'ın yetiştirdiği büyük fikir insanlarından birinin de Ziya Gökalp olduğunu belirten Zorluoğlu, şöyle konuştu:

"Şehirleri eşsiz ve kalıcı kılan mimari ve kültürel varlıklarının yanı sıra kültür ve düşünce dünyası, yetiştirdiği şairleri, sanatçıları ve ilim insanlarıdır. Diyarbakır'dan doğan bu güçlü fikir sesi, yalnızca yaşadığı döneme değil, bugünün dünyasına ve gelecek tasavvurumuza da ışık tutmaya devam etmektedir. Ziya Gökalp'i anlamak Diyarbakır'ın düşünce iklimini de kavramak demektir. Çünkü Gökalp yalnızca bu şehirde doğmuş bir isim değildir. İlk eğitimini, gözlemlerini ve ilk fikri arayışlarını bu toprakların kültürel atmosferi içerisinde şekillendirmiştir."

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından 2026 yılının "Ziya Gökalp Anma Yılı" ilan edilmesinin Diyarbakır için büyük bir gurur olduğunu ifade eden Zorluoğlu, bu kararın Gökalp'in düşünce mirasını genç kuşaklara aktarmak ve Diyarbakır'ın fikir hayatındaki yerini daha görünür kılmak bakımından önemli bir fırsat sunduğunu bildirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu da Gökalp'in Türk düşünce tarihinin önemli şahsiyetlerinden biri olduğunu kaydetti.

Gökalp'in Türk milletinin kültürel hafızasını, toplumsal yapısını ve medeniyet tasavvurunu derin bir fikir süzgecinden geçirerek ortaya koyduğu eserleriyle ortak Türk dünyasının düşünce gücüne katkılar sağladığını belirten Korukoğlu, şunları aktardı:

"Diyarbakır'ın yetiştirdiği bu büyük düşünürün fikirleri, dilde, kültürde, eğitimde ve birlik düşüncesinin şekillenmesinde önemli rol oynamış, Türk dünyasının ortak değerlerinin korunmaması ve gelecek nesillere aktarılmasında büyük bir miras bırakmıştır. Gökalp'e göre bir milletin en önemli unsurları dil, kültür ve ortak değerlerdir. Gökalp, Kıbrıs Türk Edebiyatını etkileyen bir düşünürdür. Ziya Gökalp'in kültür ve medeniyet arasında kurduğu düşünsel denge, bugün de Türk dünyasının ortak geleceğini şekillendirmektedir. Onun fikir mirası, birlik içinde çeşitliliği koruyan, köklerinden güç alan ve geleceğe yürüyen bir anlayışın temel taşlarını oluşturmaktadır."

TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf ise her yıl bir ülkede yetişen önemli tarihi şahsiyetin adını o yıla verdiklerini söyledi.

Gökalp'i anlamak, anlatmak ve etkinliklerle tanıtmak amacıyla 2026 yılını "Ziya Gökalp Anma Yılı" ilan ettiklerini belirten Yusuf, şöyle konuştu:

"Bu girişimimizin önemli ayağının Diyarbakır olması elbette manidar. Çünkü Gökalp Diyarbakır'da doğdu. Diyarbakır, medeniyet tarihimizin en kadim merkezlerimizden birisi. İnşallah bundan sonra Diyarbakır'ımızda çok çeşitli etkinlikler yaparız. Diyarbakır'ımızı Türk dünyasının değişik merkezlerine taşır oralarda da etkinlik yaparız. Dolayısıyla kültürel etkileşimi daha da kuvvetlendiririz."

Türk Ocakları Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öz de Gökalp'in kısacık ömrüne çok büyük eserler sığdırdığını belirterek, Ziya Gökalp'i rahmetle andığını söyledi.

DÜ Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, Gökalp'in yalnızca yaşadığı dönemin değil aradan geçen bir asra rağmen bugün de fikirleri tartışılan, eserleri okunan ve düşünce dünyasını etkilemeye devam eden güçlü bir isim olduğunu anlattı.

Diyarbakır'ın tarih boyunca yalnızca siyasi ve ticari bir merkez olmadığını aynı zamanda ilmin, kültürün ve düşüncenin önemli merkezlerinden biri olduğunu belirten Eronat, şöyle dedi:

"Medreseleri, zengin aile kütüphaneleri, edebi çevreleri ve yetiştirdiği alimlerle bu şehir, Türk düşünce ve kültür tarihine yön veren pek çok ismi bağrından çıkarmıştır. Ziya Gökalp de işte bu kadim kültür ortamının yetiştirdiği en büyük mütefekkirlerden biridir. Kongremizin verimli bilimsel tartışmalara, yeni çalışmalara ve güçlü akademik iş birliklerine vesile olmasını diliyorum."

Ziya Gökalp'in torunu Dicle Eroğul, Gökalp'in aile, eğitim, kadınların toplumsal hayattaki yeri ve gençliğin yetişmesi konularındaki düşüncelerine değindi.

Gökalp'in kısa ömrüne çok yönlü bir fikir mirası sığdırdığını belirten Eroğul, "Onun ışığı hala bizi aydınlatmaya devam ediyor." dedi.

Daha sonra Ziya Gökalp'in Türk düşünce hayatına, kültür dünyasına, eğitim anlayışına ve Türk dünyasının ortak hafızasına yaptığı katkılar yapılan oturumlarla ele alındı.