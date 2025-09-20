Diyarbakır'da Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Tatbikatı Gerçekleştirildi

Diyarbakır'da Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) koordinesinde tatbikat gerçekleştirildi.

Dicle Üniversitesi Arama Kurtarmadan (DÜAK) yapılan açıklamaya göre, 16-18 Eylül tarihlerinde Eğil ilçesinin kırsal Selman Mahallesi'nde UMKE koordinesinde yürütülen tatbikata, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), itfaiye ve DÜAK ekipleri katıldı.

Tatbikatta, iki enkaz alanı, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) olayları, doğada arama kurtarma, suda boğulma, yangın, seyyar hastane kurulumu ve haberleşme senaryoları eş zamanlı uygulandı.

Toplam 138 personelin görev aldığı tatbikatta, ekiplerin hızlı ve uyumlu çalışmaları dikkat çekerken, sağlık hizmetlerinin afet anındaki kritik rolü de bir kez daha ortaya konuldu.