Diyarbakır'da uçurtma ve balonlar Gazzeli çocuklar için gökyüzüne bırakıldı

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Diyarbakır'da Gazzeli çocuklara destek amacıyla "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliği düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Diyarbakır Büyükşehir Öğretmenevi Devegeçidi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, Gazzeli yaşıtları için Türk ve Filistin bayraklarının yer aldığı uçurtma ve balonları gökyüzüne bıraktı.

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, burada yaptığı konuşmada, okulun yalnızca ders öğrenilen bir yer olmadığını, aynı zamanda öğrencilerde sosyal farkındalığın oluşmasına katkı sağlayan önemli bir ortam olduğunu söyledi.

Etkinliğin önemine değinen Sadoğlu, şöyle konuştu:

"Bugün dünyanın pek çok yerinde çocuklar öldürülüyor. Çocuklar katlediliyor. Bazı çocuklarımıza dünyada gidecek okul, öğretmenleriyle buluşma imkanı bırakmadılar. Biz bugün dünyada mazlumların, Filistin'de okuluna gidemeyen veya katledilen çocukların yanında olduğumuzu gösteriyoruz. Bu zulmü yapanların karşısında olduğumuzu göstermek için buradayız."

Uçurtma uçuran çocuklar da Gazzeli akranları için bu etkinlikte yer aldıklarını belirtti.

Kaynak: AA