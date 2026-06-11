Haberler

Diyarbakır'da trafo yangını kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır Bağlar ilçesinde bir trafoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma olmazken, trafoda hasar oluştu. Yangın anı cep telefonuyla görüntülendi.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde bir trafoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın anları çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yangın, öğle saatlerinde Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Sakarya Caddesi'nde bulunan bir trafoda meydana geldi. Trafodan yükselen duman ve alevleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve enerji şirketi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Trafoda hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Yangın anları ise çevrede bulunanların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Selim KAYA/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37'de sabit bıraktı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'den kovulan hakem, ülkesinde kahraman gibi karşılandı

Kendi halkı bağrına bastı! Trump'ı küplere bindirecek karşılama
Altın yatırımcılarına 'toplayın' çağrısı

Altın yatırımcılarına "toplayın" çağrısı
Cemre Baysel'den üzen haber! Yeniden bıçak altına yatacak

Ünlü oyuncudan üzen haber! Yeniden bıçak altına yatacak
Bingöl'de kayıp 13 yaşındaki Metin Çağlayan’dan acı haber: Serinlemek için girdiği gölet sonu oldu

Arkadaşları korkudan saatlerce sustu
Nişan dönüşü 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Nişan dönüşü böyle ölüme gittiler
İki oyuncu, A Milli Takım kampından ayrıldı

Türkiye'ye dönüyorlar! İki oyuncu, A Milli Takım kampından ayrıldı
Dünya Kupası'na yıldırım engeli: Maçlar ertelenebilir

Herkes diken üstünde! Dünya Kupası'nda maçlar ertelenebilir