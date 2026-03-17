Diyarbakır'da hafif ticari araç ile cip çarpıştı: 6 yaralı

DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde hafif ticari araç ile cipin kafa kafaya çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Çermik ilçesi kırsal Bintaş Mahallesi kırsalında meydana geldi. Plakaları ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç ile cip kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlardaki 6 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Çermik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Hüseyin İÇLİ-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı