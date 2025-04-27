Diyarbakır'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
S.K'nin kullandığı 21 AER 626 plakalı otomobil, Elazığ Bulvarı Ofis kavşağı mevkisinde refüjdeki ağaca çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü S.K. ile otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel