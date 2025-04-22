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Diyarbakır'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Diyarbakır'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Diyarbakır'da hafif ticari aracın takla attığı bir kaza meydana geldi. Kaza sonucunda 2 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

DİYARBAKIR'da otomobille çarpışan hafif ticari aracın takla attığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 520'nci Sokak'ta meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, A.A. idaresindeki 34 HHM 713 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Hafif ticari araç, takla atıp ters döndü. Kazada 2 sürücü de yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber - Kamera: Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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