Diyarbakır'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Kaza, tır, hafif ticari araç ve taksinin karışması sonucu gerçekleşti.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Diyarbakır-Batman kara yolunun kırsal Karamus Mahallesi mevkisindeki kavşakta sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 31 BD 454 plakalı tır ile 06 EC 8333 plakalı hafif ticari araç ve 21 TT 762 plakalı taksinin karıştığı trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada 2 kişi öldü, ikisi ağır 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, bir tırın kavşakta taksi ve hafif ticari araca çarptığı görülüyor.

Kaynak: AA / Ahmet Kaplan - Güncel
