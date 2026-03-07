Haberler

Diyarbakır'da KGYS ile tespit edilen trafik ihlallerine ceza

Diyarbakır'da KGYS ile tespit edilen trafik ihlallerine ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) kullanılarak trafik kurallarını ihlal eden sürücülere ceza uygulandı. Emniyet güçleri, hatalı şerit değiştirme ve ters yönde seyir gibi ihlalleri tespit etti.

DİYARBAKIR'da Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) kameralarından yapılan denetimlerde, trafik kurallarını ihlal eden sürücülere ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından KGYS'ye entegre kameralarla kentte farklı noktalarda trafik kurallarını ihlal eden sürücülere yönelik çalışma yapıldı. Kavşaklara yaklaşırken hatalı şerit değiştiren ve sanal medyada 'kaynak yapan sürücüler' olarak şikayet edilen araç sürücüleri, ters yönde araç kullananlar, makas atan ve tehlikeli şerit değiştiren sürücüler tespit edildi. Denetimlerde ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde araç kullanan, yolcu indirme-bindirme kurallarına uymayan ve yaya yolunda motosiklet kullanan sürücüler hakkında da işlem yapıldı. Denetimlerin 7 gün 24 saat kesintisiz olarak sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu

Savaşta yeni aşama! Ülkenin kalbini ilk kez bu silahlarla vurdular
Uluslararası havalimanı vuruldu, uçaklar böyle alev aldı

Uluslararası havalimanı vuruldu, uçaklar böyle alev aldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'dan Aliyev'i küplere bindirecek açıklama

İran'dan Aliyev'i küplere bindirecek açıklama
Mahmud Abbas, İran'ı kınadı

İsrail'i değil İran'ı kınadı
Kadın belediye başkanından 16 yaşındaki çocuğa havuz partisinde istismar!

Kadın belediye başkanından 16 yaşındaki çocuğa havuz partisinde istismar!
İran, Tel Aviv'i vuruyor! İşte Demir Kubbe'nin etkisiz kaldığı anlar

İran, Tel Aviv'i vuruyor! İşte Demir Kubbe'nin etkisiz kaldığı anlar
İran'dan Aliyev'i küplere bindirecek açıklama

İran'dan Aliyev'i küplere bindirecek açıklama
Bakan Çiftçi teravihten sonra böyle Kur'an-ı Kerim okudu

Bakan Çiftçi teravihten sonra böyle Kur'an-ı Kerim okudu
Korkulan oluyor: Aliyev'den orduya 'Hazır olun' talimatı geldi

Ve savaşta korkulan oluyor