Diyarbakır'da kar yağışı
Diyarbakır'da yoğun kar yağışı sebebiyle trafiğin aksadığı noktalarda, trafik polisleri yolcu araçlarına yardımcı oldu ve ilerlemekte zorlanan araçları iterek sürücülerin işini kolaylaştırdı.
TRAFİK POLİSLERİ YOLDA KALAN ARAÇLARI İTEREK SÜRÜCÜLERE YARDIMCI OLDU
Diyarbakır'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğin durma noktasına gelen bölgelerde görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri yönlendirirken, ilerlemekte güçlük çeken araçları da itti. O anlar yoldan geçen sürücülerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Haber- Kamera: Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel