Haberler

Diyarbakır'da kar yağışı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da yoğun kar yağışı sebebiyle trafiğin aksadığı noktalarda, trafik polisleri yolcu araçlarına yardımcı oldu ve ilerlemekte zorlanan araçları iterek sürücülerin işini kolaylaştırdı.

TRAFİK POLİSLERİ YOLDA KALAN ARAÇLARI İTEREK SÜRÜCÜLERE YARDIMCI OLDU

Diyarbakır'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğin durma noktasına gelen bölgelerde görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri yönlendirirken, ilerlemekte güçlük çeken araçları da itti. O anlar yoldan geçen sürücülerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu

Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bayern Münih Sacha Boey'i satışa çıkardı! İşte bonservis bedeli

Bayern, Boey'i satışa çıkardı: Bu parayı veren bonservisini alır
Ünlü sanatçı Cahit Berkay kullandığı araçla restorana daldı! İşte kaza anı

Ünlü sanatçı kullandığı araçla restorana daldı! İşte kaza anı
Yok böyle rekor! Altında bir yıllık kazanç dudak uçuklatıyor

Parasına buna yatıran ihya oldu! Tam 51 kez rekor kırdı
İstanbul'da kar yeniden başlayacak! Peş peşe uyarı geldi, saati de belli

Kar yeniden başlayacak! Saat verildi, resmen donacağız
Bayern Münih Sacha Boey'i satışa çıkardı! İşte bonservis bedeli

Bayern, Boey'i satışa çıkardı: Bu parayı veren bonservisini alır
Kadın hakime sevgili dayağı! Adliye lojmanını bastı, öldüresiye dövdü

Kadın hakime lojmanda dehşeti yaşattı
Kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada

Bir anda birbirilerine girdiler! Saç saça baş başa kavga kamerada