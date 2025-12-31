Diyarbakır'da kar yağışı

TRAFİK POLİSLERİ YOLDA KALAN ARAÇLARI İTEREK SÜRÜCÜLERE YARDIMCI OLDU

Diyarbakır'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğin durma noktasına gelen bölgelerde görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri yönlendirirken, ilerlemekte güçlük çeken araçları da itti. O anlar yoldan geçen sürücülerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,