Diyarbakır'da TIR Kazası, Sürücü Hayatını Kaybetti

Kaza, öğle saatlerinde Silvan ilçesi kırsal Bağdere Mahallesi yakınında meydana geldi. Nazmi Kahraman idaresindeki TIR, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR şoförü araçta sıkıştı. İhbarla olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Nazmi Kahraman'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerine gelen Kahraman'ın yakınları fenalık geçirirken, cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,