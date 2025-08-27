Diyarbakır'da TIR Kazası: Şoför Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'da TIR Kazası: Şoför Hayatını Kaybetti
Silvan kara yolunda meydana gelen kazada, kamyona arkadan çarpan TIR'ın şoförü Nazmi Kahraman hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, öğle saatlerinde Silvan ilçesi kırsal Bağdere Mahallesi yakınında meydana geldi. Nazmi Kahraman idaresindeki TIR, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR şoförü araçta sıkıştı. İhbarla olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Nazmi Kahraman'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerine gelen Kahraman'ın yakınları fenalık geçirirken, cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

