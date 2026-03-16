TIR'ın otomobilin üzerine devrildiği kaza kamerada; 2 yaralı

DİYARBAKIR'da TIR'ın, akaryakıt istasyonunun duvarına çarpıp ana yola çıkmaya çalışan otomobilin üzerine devrildiği kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kocaköy-Bingöl kara yolu kırsal Akdiken Mahallesi mevkisindeki bir akaryakıt istasyonunun önünde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 33 BBE 886 plakalı TIR, istasyonun duvarına çarptıktan sonra buradan ana yola çıkmaya isteyen 53 ADL 322 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Kazada araç sürücüleri yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı