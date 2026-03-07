Haberler

Hırsızlık yaparken kamerayı fark edince vazgeçti

Güncelleme:
Diyarbakır Bağlar ilçesinde bir siteye giren şüpheli, güvenlik kamerasını fark edince çalmaya çalıştığı testereyi geri bırakarak binadan ayrıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DİYARBAKIR'da, girdiği sitede, karton kutudaki testereyi almak isteyen şüpheli, güvenlik kamerasını fark edince, aldığı eşyayı yerine bırakıp binadan ayrıldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde, Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki sitede meydana geldi. Siteye giren şüpheli, binanın içinde karton kutuda bulunan testereyi alıp çıkmak istedi. Bu sırada güvenlik kamerasını fark eden şüpheli, testerenin bulunduğu kartonu aldığı yere bıraktı. Ardından kameraya doğru bakarak ellerini havaya kaldırıp, binadan ayrıldı. Olay anı, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
