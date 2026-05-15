Diyarbakır'da tespihçide çıkan yangın söndürüldü

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde tespihçide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, dün akşam saatlerinde Cami Kebir Mahallesi'nde bulunan bir tespihçide çıktı. İş yerinden yükselen dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında iş yerinde hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

