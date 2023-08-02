Diyarbakır'da Temmuz Ayında Gerçekleşen Asayiş Olaylarına İlişkin 145 Şüpheli Tutuklandı

Diyarbakır'da temmuz ayında gerçekleşen asayiş olaylarına ilişkin gözaltına alınan 2 bin 245 şüpheliden 145'i tutuklandı. Operasyonlarda yapılan aramalarda, 138 tabanca, 20 av tüfeği ve 1691 fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 145'i tutuklandı, 63'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 bin 37 şüphelinin işlemleri sürüyor.