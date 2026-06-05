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Narin Güran soruşturmasında tutuklu Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ve yeğeninin karıştığı kavgada 5 yaralı

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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 11 kişi daha gözaltına alındı, toplam gözaltı sayısı 15'e yükseldi. Bir şüphelinin çatıda pompalı tüfekle yakalanma anı kameraya yansıdı.

GÖZALTI SAYISI 15'E YÜKSELDİ

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, aralarında Narin Güran cinayetinden tutuklu bulunan Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ve yeğeninin de olduğu 2 grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 11 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 15'e yükseldi. 1 şüphelinin çatıda pompalı tüfekle yakalanma anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Haber ve kamera: Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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