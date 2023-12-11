Haberler ›› Güncel ›› Diyarbakır'da Taşlı Sopalı Kavga: 7 Kişi Yaralandı

Diyarbakır'da Taşlı Sopalı Kavga: 7 Kişi Yaralandı

11 Aralık 2023 17:36 Güncelleme: 17:38 Abone Ol

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 7 kişi yaralandı. Kavgaya karışan bazı kişiler gözaltına alındı ve üst aramalarında silahlar ele geçirildi.