Diyarbakır'da Tarım Arazisinde Yangın Söndürüldü

Diyarbakır'da Tarım Arazisinde Yangın Söndürüldü
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Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde, anız yakılması sonucu çıkan yangın, itfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 60 dönümlük alan ve bir çiftlik zarar gördü.

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü.

İlçeye bağlı Kırsal Oyalı Mahallesi'nde tarımsal alanda anız yakılması nedeniyle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların da desteğiyle ekiplerin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Yangında, yaklaşık 60 dönümlük alanın ve bir çiftliğin zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Bestami Bodruk - Güncel
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